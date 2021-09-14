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СКА - «Спартак». 24 марта 2022. 4-й матч серии плей-офф КХЛ


СКА в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года сыграет с московским «Спартаком».

Расписание и результаты матчей серии СКА - «Спартак»

Счет в серии: 2-1

18.03.2022 19:30 СКА - Спартак - 1:6
20.03.2022 17:00 СКА - Спартак - 2:1
22.03.2022 19:30 Спартак - СКА - 1:2
24.03.2022 19:30 Спартак - СКА
26.03.2022 СКА - Спартак
28.03.2022 Спартак - СКА
30.03.2022 СКА - Спартак

Время начала матчей - московское.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Четвертый матч серии в прямом эфире покажет телеканал и KHL.

Очные поединки между командами в регулярном чемпионате

14.09.2021 Спартак - СКА - 0:2
04.11.2021 СКА - Спартак - 1:2 ОТ
20.12.2021 СКА - Спартак - 4:2

СКА по итогам регулярного чемпионата набрал 68 очков и занял первое место в Западной конференции. «Спартак» финишировал по итогам «регулярки» седьмым (56 очков).









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    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 24 марта 2022 по каналам ТВ

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