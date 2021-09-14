«Металлург» - «Авангард». 24 марта 2022. 4-й матч серии плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встречается с омским «Авангардом».



Расписание и результаты матчей серии «Металлург» - «Авангард»



Счет в серии: 1-2



18.03.2022 17:00 Металлург - Авангард - 1:8

20.03.2022 14:30 Металлург - Авангард - 5:7

22.03.2022 19:30 Авангард - Металлург - 2:5

24.03.2022 19:30 Авангард - Металлург

26.03.2022 Металлург - Авангард

28.03.2022 Авангард - Металлург

30.03.2022 Металлург - Авангард



Время начала матчей - московское.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Четвертую игру серии в прямом эфире покажут телеканалы Матч ТВ и KHL Prime.



Очные поединки между командами в регулярном чемпионате



14.09.2021 Спартак - СКА - 0:2

04.11.2021 СКА - Спартак - 1:2 ОТ

20.12.2021 СКА - Спартак - 4:2



«Магнитка» набрала 71 очко и заняла первое место в регулярном чемпионате. «Авангард» набрал 58 очков в «регулярке» и финишировал на пятой строчке в турнирной таблице.