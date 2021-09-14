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«Металлург» - «Авангард». 24 марта 2022. 4-й матч серии плей-офф КХЛ


Магнитогорский «Металлург» в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встречается с омским «Авангардом».

Расписание и результаты матчей серии «Металлург» - «Авангард»

Счет в серии: 1-2

18.03.2022 17:00 Металлург - Авангард - 1:8
20.03.2022 14:30 Металлург - Авангард - 5:7
22.03.2022 19:30 Авангард - Металлург - 2:5
24.03.2022 19:30 Авангард - Металлург
26.03.2022 Металлург - Авангард
28.03.2022 Авангард - Металлург
30.03.2022 Металлург - Авангард

Время начала матчей - московское.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Четвертую игру серии в прямом эфире покажут телеканалы Матч ТВ и KHL Prime.

Очные поединки между командами в регулярном чемпионате

14.09.2021 Спартак - СКА - 0:2
04.11.2021 СКА - Спартак - 1:2 ОТ
20.12.2021 СКА - Спартак - 4:2

«Магнитка» набрала 71 очко и заняла первое место в регулярном чемпионате. «Авангард» набрал 58 очков в «регулярке» и финишировал на пятой строчке в турнирной таблице.









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    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 24 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

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