Расписание трансляций 22-го тура РПЛ 2022. Где смотреть в прямом эфире

С 19 по 20 марта в чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут матчи 22-го тура. Лидер чемпионата «Зенит» примет на своем поле тульский «Арсенал», «Динамо» сыграет дома с «Ростовом», а ЦСКА выявит сильнейшего в матче с «Рубином».



Расписание трансляций матчей 22-го тура чемпионата России по футболу



19 марта 2022, суббота



12:00 Урал - Химки (Матч Премьер)

14:00 Нижний Новгород - Спартак (Матч ТВ)

16:30 Ахмат - Локомотив (Матч Премьер)

19:30 Зенит - Арсенал (Матч ТВ)



20 марта 2022, воскресенье



14:00 ЦСКА - Рубин (Матч ТВ)

14:00 Уфа - Краснодар (Матч Премьер)

16:30 Сочи - Крылья Советов (Матч Премьер)

20:00 Динамо - Ростов (Матч ТВ)



Время начала матчей РПЛ - московское.



Лидирует в чемпионате питерский «Зенит», сыгравшийвничью в последнем туре с «Крыльями Советов» (1:1). «Динамо» выиграло в гостях у «Арсенала» (4:1) и сохранило второе место в турнирной таблице. ЦСКА выиграл у «Локомотива» 2:1 и занимает третье место. На четвертой строчке расположился «Сочи», сыгравший вничью с «Химками» (1:1). Пятое место занимает «Краснодар», победивший в гостях «Спартак» 2:1.



















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