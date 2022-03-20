Гороскоп на 20 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...

Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп на 20 марта 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.



20.03.2022



Овен



Сегодня ваша активность и открытость может приманить к вам самых интересных людей, поэтому не бойтесь знакомиться и

быть самим собой



Телец



Избавляйтесь от всего ненужного, освобождайте место для перемен, и они быстрее придут в вашу жизнь. Отличный день

для решения финансовых вопросов.



Близнецы



В этот день будьте осторожнее, раздавая советы – вы можете столкнуть человека с верного пути. Лучше прислушивайтесь

к чужому мнению – оно может быть полезно вам сейчас.



Рак



Стоит быть аккуратнее с эмоциями – они могут толкнуть вас на безумные действия. Держите себя в руках, чтобы не

испортить все, что вы так долго приманивали в свою жизнь.



Лев



Сегодня все ваши желания и мечты исполняются по щелчку пальцев. Не бойтесь взять больше, чем вам причитается.



Дева



Отличный день для вас с большим количеством возможностей и приятными новостями. В отношениях вы неожиданно для себя

перейдете на новый уровень любви или дружбы.



Весы



Сегодня ваше настроение - бомба замедленного действия. Одно неверное слово или взгляд в вашу сторону... Реже

общайтесь с людьми и уделите внимание домашним хлопотам.



Скорпион



Удача на вашей стороне – воспользуйтесь этим подарком, чтобы наладить карьеру и отношения. Но не стоит сидеть на

месте – ваши желания и цели исполнятся только при активных действиях.



Козерог



Большую часть этого дня лучше провести с близкими – сейчас это поможет вам зарядиться энергией и поразмышлять о

будущем.



Стрелец



Эмоции, чувства, энергия – сегодня эти ресурсы важнее денег, поэтому пользуйтесь ими чаще. Время укреплять отношения

с уже проверенными людьми и находить точки соприкосновения с новыми знакомыми.



Водолей



Держите эмоции под контролем и не вляпывайтесь в конфликты – нервы сегодня немного шалят. Помните, что после черной

полосы обязательно идет белая.



Рыбы



В этот день вам крайне везет – мозг выдает много идей на миллион. Записывайте их все, чтобы в будущем, когда

появится подходящий момент, улучшить свое финансовое состояние.