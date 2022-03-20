Гороскоп на 20 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...

Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп на 20 марта 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.
20.03.2022
Овен
Сегодня ваша активность и открытость может приманить к вам самых интересных людей, поэтому не бойтесь знакомиться и
быть самим собой
Телец
Избавляйтесь от всего ненужного, освобождайте место для перемен, и они быстрее придут в вашу жизнь. Отличный день
для решения финансовых вопросов.
Близнецы
В этот день будьте осторожнее, раздавая советы – вы можете столкнуть человека с верного пути. Лучше прислушивайтесь
к чужому мнению – оно может быть полезно вам сейчас.
Рак
Стоит быть аккуратнее с эмоциями – они могут толкнуть вас на безумные действия. Держите себя в руках, чтобы не
испортить все, что вы так долго приманивали в свою жизнь.
Лев
Сегодня все ваши желания и мечты исполняются по щелчку пальцев. Не бойтесь взять больше, чем вам причитается.
Дева
Отличный день для вас с большим количеством возможностей и приятными новостями. В отношениях вы неожиданно для себя
перейдете на новый уровень любви или дружбы.
Весы
Сегодня ваше настроение - бомба замедленного действия. Одно неверное слово или взгляд в вашу сторону... Реже
общайтесь с людьми и уделите внимание домашним хлопотам.
Скорпион
Удача на вашей стороне – воспользуйтесь этим подарком, чтобы наладить карьеру и отношения. Но не стоит сидеть на
месте – ваши желания и цели исполнятся только при активных действиях.
Козерог
Большую часть этого дня лучше провести с близкими – сейчас это поможет вам зарядиться энергией и поразмышлять о
будущем.
Стрелец
Эмоции, чувства, энергия – сегодня эти ресурсы важнее денег, поэтому пользуйтесь ими чаще. Время укреплять отношения
с уже проверенными людьми и находить точки соприкосновения с новыми знакомыми.
Водолей
Держите эмоции под контролем и не вляпывайтесь в конфликты – нервы сегодня немного шалят. Помните, что после черной
полосы обязательно идет белая.
Рыбы
В этот день вам крайне везет – мозг выдает много идей на миллион. Записывайте их все, чтобы в будущем, когда
появится подходящий момент, улучшить свое финансовое состояние.