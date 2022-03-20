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Гороскоп на 20 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...


Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп на 20 марта 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

20.03.2022

Овен

Сегодня ваша активность и открытость может приманить к вам самых интересных людей, поэтому не бойтесь знакомиться и 
быть самим собой

Телец

Избавляйтесь от всего ненужного, освобождайте место для перемен, и они быстрее придут в вашу жизнь. Отличный день 
для решения финансовых вопросов.

Близнецы

В этот день будьте осторожнее, раздавая советы – вы можете столкнуть человека с верного пути. Лучше прислушивайтесь 
к чужому мнению – оно может быть полезно вам сейчас.

Рак

Стоит быть аккуратнее с эмоциями – они могут толкнуть вас на безумные действия. Держите себя в руках, чтобы не 
испортить все, что вы так долго приманивали в свою жизнь.

Лев

Сегодня все ваши желания и мечты исполняются по щелчку пальцев. Не бойтесь взять больше, чем вам причитается.

Дева

Отличный день для вас с большим количеством возможностей и приятными новостями. В отношениях вы неожиданно для себя 
перейдете на новый уровень любви или дружбы.

Весы

Сегодня ваше настроение - бомба замедленного действия. Одно неверное слово или взгляд в вашу сторону... Реже 
общайтесь с людьми и уделите внимание домашним хлопотам.

Скорпион

Удача на вашей стороне – воспользуйтесь этим подарком, чтобы наладить карьеру и отношения. Но не стоит сидеть на 
месте – ваши желания и цели исполнятся только при активных действиях.

Козерог

Большую часть этого дня лучше провести с близкими – сейчас это поможет вам зарядиться энергией и поразмышлять о 
будущем.

Стрелец

Эмоции, чувства, энергия – сегодня эти ресурсы важнее денег, поэтому пользуйтесь ими чаще. Время укреплять отношения 
с уже проверенными людьми и находить точки соприкосновения с новыми знакомыми.

Водолей

Держите эмоции под контролем и не вляпывайтесь в конфликты – нервы сегодня немного шалят. Помните, что после черной 
полосы обязательно идет белая.

Рыбы

В этот день вам крайне везет – мозг выдает много идей на миллион. Записывайте их все, чтобы в будущем, когда 
появится подходящий момент, улучшить свое финансовое состояние.









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