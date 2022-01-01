Какой праздник 20 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 20 марта 2022 года отмечается 9 праздников.



Какой праздник отмечают 20 марта



- День весеннего равноденствия

По научному - центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. По простому - день

почти равен ночи.



- День Земли

Праздник отмечается инициативе ООН. приурочен к Дню весеннего равноденствия и имеет миротворческую и гуманистическую

направленность.



День работников ЖКХ

В России этот праздник отмечается в третье воскресенье марта.



- Международный день без мяса

В этот день во многих странах магазины и рестораны отказываются от продажи мяса.



- Международный день астрологии

Отмечается в День весеннего равноденствия.



- Международный день счастья

Праздник был учреждён Генеральной Ассамблей ООН в 2012 году.



Какой церковный праздник отмечают 20 марта



- 14-й день Великого Поста.



- Павел Капельник

День памяти святых по имени Павел, Препростого и Прусиадского. На Руси считалось, что с Павла «весна идет».



- Праздник иконы Божьей Матери «Споручница грешных»

Поручительница между Богом и согрешающими людьми. Чудотворная икона Богородицы находится в Николо-Одринском монастыре.