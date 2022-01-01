Какой праздник 20 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 20 марта 2022 года отмечается 9 праздников.
Какой праздник отмечают 20 марта
- День весеннего равноденствия
По научному - центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. По простому - день
почти равен ночи.
- День Земли
Праздник отмечается инициативе ООН. приурочен к Дню весеннего равноденствия и имеет миротворческую и гуманистическую
направленность.
День работников ЖКХ
В России этот праздник отмечается в третье воскресенье марта.
- Международный день без мяса
В этот день во многих странах магазины и рестораны отказываются от продажи мяса.
- Международный день астрологии
Отмечается в День весеннего равноденствия.
- Международный день счастья
Праздник был учреждён Генеральной Ассамблей ООН в 2012 году.
Какой церковный праздник отмечают 20 марта
- 14-й день Великого Поста.
- Павел Капельник
День памяти святых по имени Павел, Препростого и Прусиадского. На Руси считалось, что с Павла «весна идет».
- Праздник иконы Божьей Матери «Споручница грешных»
Поручительница между Богом и согрешающими людьми. Чудотворная икона Богородицы находится в Николо-Одринском монастыре.