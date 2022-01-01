Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Какой праздник 20 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 20 марта 2022 года отмечается 9 праздников.

Какой праздник отмечают 20 марта

- День весеннего равноденствия
По научному - центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. По простому - день 
почти равен ночи.

- День Земли
Праздник отмечается инициативе ООН. приурочен к Дню весеннего равноденствия и имеет миротворческую и гуманистическую 
направленность.

День работников ЖКХ
В России этот праздник отмечается в третье воскресенье марта.

- Международный день без мяса
В этот день во многих странах магазины и рестораны отказываются от продажи мяса.

- Международный день астрологии
Отмечается в День весеннего равноденствия.

- Международный день счастья
Праздник был учреждён Генеральной Ассамблей ООН в 2012 году.

Какой церковный праздник отмечают 20 марта

- 14-й день Великого Поста.

- Павел Капельник
День памяти святых по имени Павел, Препростого и Прусиадского. На Руси считалось, что с Павла «весна идет».

- Праздник иконы Божьей Матери «Споручница грешных»
Поручительница между Богом и согрешающими людьми. Чудотворная икона Богородицы находится в Николо-Одринском монастыре.









  • Какой праздник 19 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
  • Какой праздник 17 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 16 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 15 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 14 марта 2022 года. Какой церковный праздник
    •




    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 19 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 769. Овечкин опередил Яромира Ягра и занял третье место в списке лучших снайперов НХЛ.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».









    СКА - «Спартак». 20 марта 2022. 2-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Металлург» - «Авангард». 20 марта 2022. 2-й матч серии плей-офф КХЛ. 18 марта 2022
    Какого числа православная Пасха и Троица в 2022 году в России
    Гороскоп на 20 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на сегодня
    Какой праздник 20 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Расписание трансляций 22-го тура РПЛ 2022. Где смотреть в прямом эфире
    19 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна
    «Трактор» - «Салават Юлаев». 19 марта 2022. 2-й матч серии плей-офф КХЛ
    ЦСКА - «Динамо» Москва. 19 марта 2022. 2-й матч серии плей-офф КХЛ
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru