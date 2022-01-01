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Какой праздник 20 марта 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 20 марта 2022 года отмечается 9 праздников.

Какой праздник отмечают 20 марта

- День весеннего равноденствия
По научному - центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. По простому - день 
почти равен ночи.

- День Земли
Праздник отмечается инициативе ООН. приурочен к Дню весеннего равноденствия и имеет миротворческую и гуманистическую 
направленность.

День работников ЖКХ
В России этот праздник отмечается в третье воскресенье марта.

- Международный день без мяса
В этот день во многих странах магазины и рестораны отказываются от продажи мяса.

- Международный день астрологии
Отмечается в День весеннего равноденствия.

- Международный день счастья
Праздник был учреждён Генеральной Ассамблей ООН в 2012 году.

Какой церковный праздник отмечают 20 марта

- 14-й день Великого Поста.

- Павел Капельник
День памяти святых по имени Павел, Препростого и Прусиадского. На Руси считалось, что с Павла «весна идет».

- Праздник иконы Божьей Матери «Споручница грешных»
Поручительница между Богом и согрешающими людьми. Чудотворная икона Богородицы находится в Николо-Одринском монастыре.









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