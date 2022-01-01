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Самые смешные новые анекдоты марта бесплатно


Подборка самых смешных анекдотов за март. Все новые. И все бесплатно.

От нас уходят Пепси, Макдональдс, Кока-кола, американское кино... У меня закрадывается мысль, что американцы решили сделать из нас здоровую и психически нормальную нацию.

 

Госзнак выпустил первую партию американских долларов. По заключению экспертов долларовые купюры, напечатанные в России, ничем не уступают американскому аналогу, а по ряду параметров и превосходят.

 

Мужчины РФ благодарят компанию Apple за остановку продаж перед 8 Марта!

 

Одинокий мужчина (20кг гречки, 16кг риса, 120 банок тушёнки) ищет женщину с сахаром, мукой, макаронами для совместного проживания. Интим возможен, но не обязателен.

 

Хана Америке! - подумал Павел Семёнович, прочитав на обменнике "Долларов нет".

 

Китай официально заявил, что GUCCI, ARMANI, DIOR, LOUIS VUITTON, DOLCE & GABBANA, VERSACE и другие бренды не уходят с рынка России.

 

Хакеры 32 раза за ночь пытались взломать сайт Госуслуг. Если всё таки взломают, пусть меня к терапевту запишут.

Впервые за 28 лет депутатам придётся жить, лечиться, учить своих детей в условиях, которые они все эти годы создавали.









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