Какой праздник 21 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 21 марта 2022 года отмечается 10 праздников.
Какой праздник отмечают 21 марта
- Всемирный день поэзии
Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году. Цель - поддержать языковое разнообразие посредством поэтического
самовыражения.
- Международный день лесов
Другое название - Всемирный день защиты лесов. Был учрежден ООН в 2012 году.
- Международный день кукольника
Празднуется всеми профессионалами и поклонниками театра кукол с 2003 года.
- Международный день человека с синдромом Дауна.
- Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
Дата выбрана в память жертв трагических событий в ЮАР в 1960 году. Отмечается с 1966 года.
- Весенний солнцеворот
На Весенний солнцеворот выпекали из теста фигурки в виде птиц.
- День этикета
Призван просвещать людей в вопросах стандартов поведения в обществе.
- Международный день Навруз
праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.
Какой церковный праздник отмечают 21 марта
- 15-й день Великого Поста.
- Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского.
Имя святого епископа стоит среди имен исповедников веры в Синодике Православия.