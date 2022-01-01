Какой праздник 21 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 21 марта 2022 года отмечается 10 праздников.



Какой праздник отмечают 21 марта



- Всемирный день поэзии

Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году. Цель - поддержать языковое разнообразие посредством поэтического

самовыражения.



- Международный день лесов

Другое название - Всемирный день защиты лесов. Был учрежден ООН в 2012 году.



- Международный день кукольника

Празднуется всеми профессионалами и поклонниками театра кукол с 2003 года.



- Международный день человека с синдромом Дауна.



- Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Дата выбрана в память жертв трагических событий в ЮАР в 1960 году. Отмечается с 1966 года.



- Весенний солнцеворот

На Весенний солнцеворот выпекали из теста фигурки в виде птиц.



- День этикета

Призван просвещать людей в вопросах стандартов поведения в обществе.



- Международный день Навруз

праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.



Какой церковный праздник отмечают 21 марта



- 15-й день Великого Поста.



- Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского.

Имя святого епископа стоит среди имен исповедников веры в Синодике Православия.