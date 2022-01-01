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Какой праздник 21 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 21 марта 2022 года отмечается 10 праздников.

Какой праздник отмечают 21 марта

- Всемирный день поэзии
Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году. Цель - поддержать языковое разнообразие посредством поэтического 
самовыражения.

- Международный день лесов
Другое название - Всемирный день защиты лесов. Был учрежден ООН в 2012 году.

- Международный день кукольника
Празднуется всеми профессионалами и поклонниками театра кукол с 2003 года.

- Международный день человека с синдромом Дауна.

- Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
Дата выбрана в память жертв трагических событий в ЮАР в 1960 году. Отмечается с 1966 года.

- Весенний солнцеворот
На Весенний солнцеворот выпекали из теста фигурки в виде птиц.

- День этикета
Призван просвещать людей в вопросах стандартов поведения в обществе.

- Международный день Навруз
праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

Какой церковный праздник отмечают 21 марта

- 15-й день Великого Поста.

- Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского.
Имя святого епископа стоит среди имен исповедников веры в Синодике Православия.









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