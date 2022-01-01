Самые смешные анекдоты дня - 20 марта 2022 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 20 марта 2022 года.



Сарайные, кухонные и чуланные жуки, уныло доедавшие гречку-2008, воодушевились:

- Братва! Гречка будет с сахаром!



Заседание приемной комиссии в театральном институте.

Час-два-три...

Последней абитуриентке, в качестве дополнительного вопроса, достается просьба:

— Девушка, изобразите нам что-нибудь круто эротическое, с крутым обломом в конце...

Через секунду профессор слышит нежный стон:

— А.. аа.. ааа... Аа-а-а-пчхи! anekdotov.net



Горожанин, снявший дачу в селе, спрашивает у местного жителя:

- Если я поймаю рыбку в пруду, не будет ли это нарушением каких-либо законов?

- О, это будет чудо!