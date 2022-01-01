Самые смешные анекдоты дня - 20 марта 2022 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 20 марта 2022 года.
Сарайные, кухонные и чуланные жуки, уныло доедавшие гречку-2008, воодушевились:
- Братва! Гречка будет с сахаром!
Заседание приемной комиссии в театральном институте.
Час-два-три...
Последней абитуриентке, в качестве дополнительного вопроса, достается просьба:
— Девушка, изобразите нам что-нибудь круто эротическое, с крутым обломом в конце...
Через секунду профессор слышит нежный стон:
— А.. аа.. ааа... Аа-а-а-пчхи! anekdotov.net
Горожанин, снявший дачу в селе, спрашивает у местного жителя:
- Если я поймаю рыбку в пруду, не будет ли это нарушением каких-либо законов?
- О, это будет чудо!