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Самые смешные анекдоты дня - 20 марта 2022 года


Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 20 марта 2022 года.

Сарайные, кухонные и чуланные жуки, уныло доедавшие гречку-2008, воодушевились:
- Братва! Гречка будет с сахаром!

Заседание приемной комиссии в театральном институте.
Час-два-три...
Последней абитуриентке, в качестве дополнительного вопроса, достается просьба:
— Девушка, изобразите нам что-нибудь круто эротическое, с крутым обломом в конце...
Через секунду профессор слышит нежный стон:
— А.. аа.. ааа... Аа-а-а-пчхи! anekdotov.net

Горожанин, снявший дачу в селе, спрашивает у местного жителя:
- Если я поймаю рыбку в пруду, не будет ли это нарушением каких-либо законов?
- О, это будет чудо!









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