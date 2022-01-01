Выходные и праздничные дни в 2022 году в России

В 2022 году в России 14 государстенных праздничных дней. Самые длинные выходные будут в период Новогодних каникул и на День Победы.



Длинные выходные в 2022 году



- 9 дней (с 1 по 9 января, сб-вс)



- 3 дня (с 6 по 8 марта, вс-вт)



- 3 дня (с 1 по 3 мая, вс-вт)



- 4 дня (с 7 по 10 мая, сб-вт)



- 3 дня (с 11 по 13 июня, сб-пн)



- 3 дня (с 4 по 6 ноября, пт-вс)



Праздничные дни в 2022 году



1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы



7 января — Рождество Христово



23 февраля — День защитника Отечества



8 марта — Международный женский день



1 мая — Праздник Весны и Труда



9 мая — День Победы



12 июня — День России



4 ноября — День народного единства



Перенос праздников в 2022 году



- 1 января на вторник 3 мая



- с воскресенья 2 января на вторник 10 мая



- с субботы 5 марта на понедельник 7 марта