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Карта Украины с областями и городами на русском, карта ДНР и ЛНР


Карта Украины с областями и городами, ДНР, ЛНР

Представлена карта Украины с областями и городами на русском языке. Отдельно указаны административные границы ДНР и ЛНР.

Украина - государство в Восточной и Центральной Европе. Граничит с Белоруссией, Россией, Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдавией.

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Краткая справка об Украине

Столица: Киев.

Население: 40 997 699 человек.

Валюта: гривна.

Часовой пояс: UTC+2 (летом UTC+3).









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