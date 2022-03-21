Гороскоп на 21 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...

Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп на 21 марта 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.
21.03.2022
Овен
С деньгами стоит быть осторожнее – можно потратить куда больше запланированного. Сегодня стоит больше заниматься
творчеством и хобби – это поможет отвлечься от проблем и снять стресс.
Телец
Работайте, не покладая рук. Сегодня у вас будет получаться все, за что вы не примитесь. Не теряйте эту возможность.
Близнецы
Сегодня не лучшее время, чтобы выяснять отношения. С собеседником вы скорее поругаетесь, чем придете к компромиссу.
В этот день стоит просчитывать каждый свой шаг, чтобы не совершить ошибку.
Рак
Постарайтесь держать себя в руках – нечаянно или намеренно вы можете сильно кого-то обидеть. О серьезных решениях,
принятых в этот день, вы скорее всего пожалеете. Поэтому постарайтесь сдвинуть все важные вопросы на другое время.
Лев
Сегодня хорошее время для общения: оно сегодня может открыть для вас неплохие перспективы. Разговаривайте налево и
направо и обязательно заводите новые знакомства.
Дева
Старайтесь больше доверять близким и коллегам – они вас не подведут. С их помощью решать сложные проблемы в этот
день будет легко и просто.
Весы
Не спешите с решениями, лучше возьмите больше времени и взвесьте все «за» и «против». Работу в одиночестве лучше
избегать – вы можете пропустить какие-то мелочи и совершить серьезные ошибки.
Скорпион
Сегодня стоит быть осторожнее – незначительную ошибку вы можете принять за серьезную оплошность и накрутить себя до
нервного срыва. В этот день многие будут просить у вас помощи, но не забывайте о том, что у вас и своих дел
предостаточно.
Козерог
Сегодня уйдите в тень и наблюдайте за происходящим оттуда, не вмешиваясь. Реже разговаривайте, чтобы не сбить
рабочий настрой.
Стрелец
Уделяйте больше времени на общение с близкими, ведь они помогают вам отвлекаться от негативных мыслей, которых в
этот день будет немало.
Водолей
Сегодня вас ждут сюрпризы. Неожиданная, но очень приятная встреча, прибавка к зарплате или продвижение по карьерной
лестнице – это может быть все, что угодно.
Рыбы
Самое время повысить свою самооценку – сегодня вас хвалят и на работе, и дома, да вы и сами чувствуете, что у вас
получается все, за что вы беретесь.