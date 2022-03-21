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Гороскоп на 21 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...


Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп на 21 марта 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

21.03.2022

Овен

С деньгами стоит быть осторожнее – можно потратить куда больше запланированного. Сегодня стоит больше заниматься 
творчеством и хобби – это поможет отвлечься от проблем и снять стресс.

Телец

Работайте, не покладая рук. Сегодня у вас будет получаться все, за что вы не примитесь. Не теряйте эту возможность.

Близнецы

Сегодня не лучшее время, чтобы выяснять отношения. С собеседником вы скорее поругаетесь, чем придете к компромиссу. 
В этот день стоит просчитывать каждый свой шаг, чтобы не совершить ошибку.

Рак

Постарайтесь держать себя в руках – нечаянно или намеренно вы можете сильно кого-то обидеть. О серьезных решениях, 
принятых в этот день, вы скорее всего пожалеете. Поэтому постарайтесь сдвинуть все важные вопросы на другое время.

Лев

Сегодня хорошее время для общения: оно сегодня может открыть для вас неплохие перспективы. Разговаривайте налево и 
направо и обязательно заводите новые знакомства.

Дева

Старайтесь больше доверять близким и коллегам – они вас не подведут. С их помощью решать сложные проблемы в этот 
день будет легко и просто.

Весы

Не спешите с решениями, лучше возьмите больше времени и взвесьте все «за» и «против». Работу в одиночестве лучше 
избегать – вы можете пропустить какие-то мелочи и совершить серьезные ошибки.

Скорпион

Сегодня стоит быть осторожнее – незначительную ошибку вы можете принять за серьезную оплошность и накрутить себя до 
нервного срыва. В этот день многие будут просить у вас помощи, но не забывайте о том, что у вас и своих дел 
предостаточно.

Козерог

Сегодня уйдите в тень и наблюдайте за происходящим оттуда, не вмешиваясь. Реже разговаривайте, чтобы не сбить 
рабочий настрой.

Стрелец

Уделяйте больше времени на общение с близкими, ведь они помогают вам отвлекаться от негативных мыслей, которых в 
этот день будет немало.

Водолей

Сегодня вас ждут сюрпризы. Неожиданная, но очень приятная встреча, прибавка к зарплате или продвижение по карьерной 
лестнице – это может быть все, что угодно.

Рыбы

Самое время повысить свою самооценку – сегодня вас хвалят и на работе, и дома, да вы и сами чувствуете, что у вас 
получается все, за что вы беретесь.









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