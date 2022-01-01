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Какой праздник 22 марта 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 22 марта 2022 года отмечается 6 праздников.

Какой праздник отмечают 22 марта

- Всемирный день водных ресурсов
Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.

- Международный день таксиста
Дата приурочена к выезду на улицы Лондона первых такси 22 марта 1907 года.

- День Балтийского моря
В этот день в 1974 году была подписана Хельсинская конвенция, а спустя 12 лет было принято решение о праздновании Дня Балтийского моря.

- День чувствования себя молодым
Считается, что для человека только на пользу ощущать себя моложе своего паспортного возраста.

Какой церковный праздник отмечают 22 марта

- 16-й день Великого Поста.

- День сорока святых
Сорок Севастийских мучеников приняли мученическую смерть за веру в Единого Бога. По народному календарю, в этот день зима кончается - весна начинается. На праздник «Сорок сороков» хозяйки выпекают из теста печенье в виде птиц.









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