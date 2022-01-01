Какой праздник 22 марта 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 22 марта 2022 года отмечается 6 праздников.
Какой праздник отмечают 22 марта
- Всемирный день водных ресурсов
Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.
- Международный день таксиста
Дата приурочена к выезду на улицы Лондона первых такси 22 марта 1907 года.
- День Балтийского моря
В этот день в 1974 году была подписана Хельсинская конвенция, а спустя 12 лет было принято решение о праздновании Дня Балтийского моря.
- День чувствования себя молодым
Считается, что для человека только на пользу ощущать себя моложе своего паспортного возраста.
Какой церковный праздник отмечают 22 марта
- 16-й день Великого Поста.
- День сорока святых
Сорок Севастийских мучеников приняли мученическую смерть за веру в Единого Бога. По народному календарю, в этот день зима кончается - весна начинается. На праздник «Сорок сороков» хозяйки выпекают из теста печенье в виде птиц.