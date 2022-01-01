Какого числа православная Пасха и Троица в 2022 году в России





Большинство церковных праздников имеют определенную дату. Но некоторые из них, например Пасха и Троица, отмечаются каждый год в разные дни.



Какого числа будет в 2022 году Пасха



Один из наиболее значимых христианских праздников, Светлое Христово Воскресение (Пасха), у православных в 2022 году выпадает на 24 апреля. Католики и протестанты отметят Пасху на одну неделю раньше.



Великий пост перед Пасхой: начинается за 7 недель перед Пасхой с 7 марта 2022 года.



Главные атрибуты праздника: освященные пасха, кулич и крашеные яйца.



Пасхальное приветствие: «Христос воскресе!» и ответ «Воистину воскресе!».



В какой цвет можно красить яйца: красный (символ радости и торжества, крови), голубой (напоминание о Царстве Небесном), зеленый (возрождение к вечной блаженной жизни).



Какого числа в 2022 году будет Троица



Троицу отмечают через 50 дней после Пасхи (Пасха - 1-й день). В 2022 году праздник приходится на 12 июня.



- Троица - тройственность Бога: Отец, Сын и Святой Дух



- В этот день принято освящать воду.



- Перед Троицей принято поминать усопших, сходить на кладбище.



















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