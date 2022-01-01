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Праздничные и выходные дни в 2022 году в России. Производственный календарь


В 2022 году в России 14 государстенных праздничных дней. Самые длинные выходные будут в период Новогодних каникул и на День Победы.

Длинные выходные в 2022 году

- 9 дней (с 1 по 9 января, сб-вс)
- 3 дня (с 6 по 8 марта, вс-вт)
- 4 дня (с 30 апреля по 3 мая, вс-вт)
- 4 дня (с 7 по 10 мая, сб-вт)
- 3 дня (с 11 по 13 июня, сб-пн)
- 3 дня (с 4 по 6 ноября, пт-вс)

Праздничные дни в 2022 году

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 марта — Международный женский день
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства

Перенос праздников в 2022 году

- 1 января на вторник 3 мая
- с воскресенья 2 января на вторник 10 мая
- с субботы 5 марта на понедельник 7 марта
- с воскресенья 1 мая на понедельник 2 мая
- с воскресенья 12 июня на понедельник 13 июня

Производственный календарь на 2022 год

Январь

Календарные дни - 31
Рабочие дни - 16
Выходные и праздничные дни - 15
40-часовая неделя - 128
36-часовая неделя - 115,2
24-часовая неделя - 76,8

Февраль

Календарные дни - 28
Рабочие дни - 19
Выходные и праздничные дни - 9
40-часовая неделя - 151
36-часовая неделя - 135,8
24-часовая неделя - 90,2

Март

Календарные дни - 31
Рабочие дни - 22
Выходные и праздничные дни - 9
40-часовая неделя - 175
36-часовая неделя - 157,4
24-часовая неделя - 104,6

Апрель

Календарные дни - 30
Рабочие дни - 21
Выходные и праздничные дни - 9
40-часовая неделя - 168
36-часовая неделя - 151,2
24-часовая неделя - 100,8

Май

Календарные дни - 31
Рабочие дни - 18
Выходные и праздничные дни - 13
40-часовая неделя - 144
36-часовая неделя - 129,6
24-часовая неделя - 86,4

Июнь

Календарные дни - 30
Рабочие дни - 21
Выходные и праздничные дни - 9
40-часовая неделя - 168
36-часовая неделя - 151,2
24-часовая неделя - 100,8

Июль

Календарные дни - 31
Рабочие дни - 21
Выходные и праздничные дни - 10
40-часовая неделя - 168
36-часовая неделя - 151,2
24-часовая неделя - 100,8

Август

Календарные дни - 31
Рабочие дни - 23
Выходные и праздничные дни - 8
40-часовая неделя - 184
36-часовая неделя - 165,6
24-часовая неделя - 110,4

Сентябрь

Календарные дни - 30
Рабочие дни - 22
Выходные и праздничные дни - 8
40-часовая неделя - 176
36-часовая неделя - 158,4
24-часовая неделя - 105,6

Октябрь

Календарные дни - 31
Рабочие дни - 21
Выходные и праздничные дни - 10
40-часовая неделя - 168
36-часовая неделя - 151,2
24-часовая неделя - 100,8

Ноябрь

Календарные дни - 30
Рабочие дни - 21
Выходные и праздничные дни - 9
40-часовая неделя - 167
36-часовая неделя - 150,2
24-часовая неделя - 99,8

Декабрь

Календарные дни - 31
Рабочие дни - 22
Выходные и праздничные дни - 9
40-часовая неделя - 176
36-часовая неделя - 158,4
24-часовая неделя - 105,6









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