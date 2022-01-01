Праздничные и выходные дни в 2022 году в России. Производственный календарь

В 2022 году в России 14 государстенных праздничных дней. Самые длинные выходные будут в период Новогодних каникул и на День Победы.



Длинные выходные в 2022 году



- 9 дней (с 1 по 9 января, сб-вс)

- 3 дня (с 6 по 8 марта, вс-вт)

- 4 дня (с 30 апреля по 3 мая, вс-вт)

- 4 дня (с 7 по 10 мая, сб-вт)

- 3 дня (с 11 по 13 июня, сб-пн)

- 3 дня (с 4 по 6 ноября, пт-вс)



Праздничные дни в 2022 году



1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы

7 января — Рождество Христово

23 февраля — День защитника Отечества

8 марта — Международный женский день

1 мая — Праздник Весны и Труда

9 мая — День Победы

12 июня — День России

4 ноября — День народного единства



Перенос праздников в 2022 году



- 1 января на вторник 3 мая

- с воскресенья 2 января на вторник 10 мая

- с субботы 5 марта на понедельник 7 марта

- с воскресенья 1 мая на понедельник 2 мая

- с воскресенья 12 июня на понедельник 13 июня



Производственный календарь на 2022 год



Январь



Календарные дни - 31

Рабочие дни - 16

Выходные и праздничные дни - 15

40-часовая неделя - 128

36-часовая неделя - 115,2

24-часовая неделя - 76,8



Февраль



Календарные дни - 28

Рабочие дни - 19

Выходные и праздничные дни - 9

40-часовая неделя - 151

36-часовая неделя - 135,8

24-часовая неделя - 90,2



Март



Календарные дни - 31

Рабочие дни - 22

Выходные и праздничные дни - 9

40-часовая неделя - 175

36-часовая неделя - 157,4

24-часовая неделя - 104,6



Апрель



Календарные дни - 30

Рабочие дни - 21

Выходные и праздничные дни - 9

40-часовая неделя - 168

36-часовая неделя - 151,2

24-часовая неделя - 100,8



Май



Календарные дни - 31

Рабочие дни - 18

Выходные и праздничные дни - 13

40-часовая неделя - 144

36-часовая неделя - 129,6

24-часовая неделя - 86,4



Июнь



Календарные дни - 30

Рабочие дни - 21

Выходные и праздничные дни - 9

40-часовая неделя - 168

36-часовая неделя - 151,2

24-часовая неделя - 100,8



Июль



Календарные дни - 31

Рабочие дни - 21

Выходные и праздничные дни - 10

40-часовая неделя - 168

36-часовая неделя - 151,2

24-часовая неделя - 100,8



Август



Календарные дни - 31

Рабочие дни - 23

Выходные и праздничные дни - 8

40-часовая неделя - 184

36-часовая неделя - 165,6

24-часовая неделя - 110,4



Сентябрь



Календарные дни - 30

Рабочие дни - 22

Выходные и праздничные дни - 8

40-часовая неделя - 176

36-часовая неделя - 158,4

24-часовая неделя - 105,6



Октябрь



Календарные дни - 31

Рабочие дни - 21

Выходные и праздничные дни - 10

40-часовая неделя - 168

36-часовая неделя - 151,2

24-часовая неделя - 100,8



Ноябрь



Календарные дни - 30

Рабочие дни - 21

Выходные и праздничные дни - 9

40-часовая неделя - 167

36-часовая неделя - 150,2

24-часовая неделя - 99,8



Декабрь



Календарные дни - 31

Рабочие дни - 22

Выходные и праздничные дни - 9

40-часовая неделя - 176

36-часовая неделя - 158,4

24-часовая неделя - 105,6



















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