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Какой праздник 23 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 23 марта 2022 года отмечается 6 праздников.

Какой праздник отмечают 23 марта

Всемирный день метеорологии
Празднуется с 1961 года в день образования в 1950 году Всемирной метеорологической организации. Также сегодня отмечается День работников гидрометеорологической службы РФ.

- Праздник мужской солидарности
День мужской взаимовыручки и помощи, ведь ради друга можно сделать всё.

- День щенков
Главная задача этого дня - поощрить людей брать бездомных щенков из приютов. Впервые его отметили в 2006 году.

- День красивого взгляда
День специалиста по работе с бровями и ресницами.

Какой церковный праздник отмечают 23 марта

- 17-й день Великого Поста.

- Василиса – вешней воды указательница
День памяти Коринфских мучеников и мучениц. Среди всех русский народ выбрал мученицу Василиссу. В этот день хозяева отводили воду от дома, чтобы не ушла в подпол.









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    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 22 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Расписание плей-офф КХЛ 2021/2022. Результаты матчей на 22 марта

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

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    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

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    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 770. Овечкин опередил Яромира Ягра и занял третье место в списке лучших снайперов НХЛ.









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