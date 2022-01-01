Какой праздник 23 марта 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 23 марта 2022 года отмечается 6 праздников.
Какой праздник отмечают 23 марта
Всемирный день метеорологии
Празднуется с 1961 года в день образования в 1950 году Всемирной метеорологической организации. Также сегодня отмечается День работников гидрометеорологической службы РФ.
- Праздник мужской солидарности
День мужской взаимовыручки и помощи, ведь ради друга можно сделать всё.
- День щенков
Главная задача этого дня - поощрить людей брать бездомных щенков из приютов. Впервые его отметили в 2006 году.
- День красивого взгляда
День специалиста по работе с бровями и ресницами.
Какой церковный праздник отмечают 23 марта
- 17-й день Великого Поста.
- Василиса – вешней воды указательница
День памяти Коринфских мучеников и мучениц. Среди всех русский народ выбрал мученицу Василиссу. В этот день хозяева отводили воду от дома, чтобы не ушла в подпол.