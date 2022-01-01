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Какой праздник 23 марта 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 23 марта 2022 года отмечается 6 праздников.

Какой праздник отмечают 23 марта

Всемирный день метеорологии
Празднуется с 1961 года в день образования в 1950 году Всемирной метеорологической организации. Также сегодня отмечается День работников гидрометеорологической службы РФ.

- Праздник мужской солидарности
День мужской взаимовыручки и помощи, ведь ради друга можно сделать всё.

- День щенков
Главная задача этого дня - поощрить людей брать бездомных щенков из приютов. Впервые его отметили в 2006 году.

- День красивого взгляда
День специалиста по работе с бровями и ресницами.

Какой церковный праздник отмечают 23 марта

- 17-й день Великого Поста.

- Василиса – вешней воды указательница
День памяти Коринфских мучеников и мучениц. Среди всех русский народ выбрал мученицу Василиссу. В этот день хозяева отводили воду от дома, чтобы не ушла в подпол.









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