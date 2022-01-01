Какой праздник 23 марта 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 23 марта 2022 года отмечается 6 праздников.



Какой праздник отмечают 23 марта



Всемирный день метеорологии

Празднуется с 1961 года в день образования в 1950 году Всемирной метеорологической организации. Также сегодня отмечается День работников гидрометеорологической службы РФ.



- Праздник мужской солидарности

День мужской взаимовыручки и помощи, ведь ради друга можно сделать всё.



- День щенков

Главная задача этого дня - поощрить людей брать бездомных щенков из приютов. Впервые его отметили в 2006 году.



- День красивого взгляда

День специалиста по работе с бровями и ресницами.



Какой церковный праздник отмечают 23 марта



- 17-й день Великого Поста.



- Василиса – вешней воды указательница

День памяти Коринфских мучеников и мучениц. Среди всех русский народ выбрал мученицу Василиссу. В этот день хозяева отводили воду от дома, чтобы не ушла в подпол.

