На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика заболевших и умерших от коронавируса 1 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 862 089 человек. За сутки число заражений составило 19 164 человека (3 754 госпитализации). Умерли за сутки в России 342 человека.



В Москве за сутки заразился 1 138 человек (за все время - 2 740 834). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 878 022. Всего за все время в мире заразились 488 440 819 человек. Зафиксировано за сутки 5 044 смерти (всего - 6 143 133 человека).