На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика заболевших и умерших от коронавируса 2 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 880 038 человек. За сутки число заражений составило 17 949 человек (3 605 госпитализациq). Умерли за сутки в России 340 человек.



В Москве за сутки заразился 994 человекf (за все время - 2 741 828). 21 человек умер от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 170 918. Всего за все время в мире заразились 489 610 141 человек. Зафиксировано за сутки 5 447 смертtq (всего - 6 148 594 человека).