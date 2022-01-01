Статистика коронавируса на 22 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика заболевших и умерших от коронавируса 22 марта в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 637 795 человек. За сутки число заражений составило 26 394 человека (7 854 госпитализации). Умерли за сутки в России 472 человека.



В Москве за сутки заразился 723 человека (за все время - 2 730 743). 30 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 377 772. Всего за все время в мире заразились 472 116 251 человек. Зафиксировано за сутки 16 246 смертей (всего - 6 093 828 человек).