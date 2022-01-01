Статистика коронавируса на 25 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика заболевших и умерших от коронавируса 25 марта в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 715 390 человек. За сутки число заражений составило 25 382 человека (4 212 госпитализаций). Умерли за сутки в России 398 человек.



В Москве за сутки заразился 1 086 человек (за все время - 2 734 298). 25 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 581 255. Всего за все время в мире заразились 477 341 058 человек. Зафиксировано за сутки 5 278 смертей (всего - 6 109 654 человека).