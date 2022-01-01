Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Статистика коронавируса на 25 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика заболевших и умерших от коронавируса 25 марта в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 715 390 человек. За сутки число заражений составило 25 382 человека (4 212 госпитализаций). Умерли за сутки в России 398 человек.

В Москве за сутки заразился 1 086 человек (за все время - 2 734 298). 25 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 581 255. Всего за все время в мире заразились 477 341 058 человек. Зафиксировано за сутки 5 278 смертей (всего - 6 109 654 человека).









  • Какой праздник 22 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 21 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 19 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 16 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Четыре велопарада запланированы в Москве в 2016 году
    •




    Расписание трансляций Кубка Первого канала по фигурному катанию 2022. Где смотреть в прямом эфире

    Кубок Первого канала по фигурному катанию 2022

    Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет с 25 по 27 марта 2022 года в Саранске.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 25 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Вашингтон Кэпиталз

    Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Результаты игр, текущий состав, зарплаты хоккеистов.

    Расписание трансляций чемпионата России по лыжам 2022 в Сыктывкаре

    Чемпионат России по лыжным гонкам 2022

    С 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре состоится чемпионат России по лыжным гонкам.









    Статистика коронавируса на 25 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 25 марта 2022 года
    Гороскоп на 26 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Карта Украины с областями и городами на русском, карта ЛНР и ДНР
    25 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи
    Какой церковный праздник 26 марта 2022 года. Какой сегодня праздник
    Администрация Мариуполя, карта центра Мариуполя, Левобережный район
    «Трактор» - «Салават Юлаев». 25 марта 2022. 5-й матч серии плей-офф КХЛ
    Где находится Мариуполь на карте Украины. Карта Мариуполя
    СКА - «Спартак». 24 марта 2022. 4-й матч серии плей-офф КХЛ
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru