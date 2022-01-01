Статистика коронавируса на 28 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика заболевших и умерших от коронавируса 28 марта в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 783 843 человека. За сутки число заражений составило 21 101 человек (1 762 госпитализации). Умерли за сутки в России 335 человек.



В Москве за сутки заразился 703 человека (за все время - 2 736 793). 20 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 792 057. Всего за все время в мире заразились 480 903 118 человек. Зафиксировано за сутки 2 294 смерти (всего - 6 123 447 человек).