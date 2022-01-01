Статистика коронавируса на 31 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика заболевших и умерших от коронавируса 31 марта в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 842 925 человек. За сутки число заражений составило 19 277 человек (3 855 госпитализаций). Умерли за сутки в России 345 человек.



В Москве за сутки заразился 1 130 человек (за все время - 2 739 796). 22 человека умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 896 249. Всего за все время в мире заразились 486 866 607 человек. Зафиксировано за сутки 5 303 смерти (всего - 6 138 354 человека).