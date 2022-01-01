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Статистика коронавируса на 4 апреля 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика заболевших и умерших от коронавируса 4 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 912 157 человек. За сутки число заражений составило 15 291 человек (1 571 госпитализация). Умерли за сутки в России 287 человек.

В Москве за сутки заразился 698 человек (за все время - 2 743 361). 20 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 776 582. Всего за все время в мире заразились 491 442 055 человек. Зафиксировано за сутки 1 632 смерти (всего - 6 152 887 человек).









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