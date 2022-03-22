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НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 23 марта 2022 года


Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022

22 марта 2022, вторник

02:00 Монреаль - Бостон - 2:3 ОТ
03:00 Миннесота - Вегас - 3:0
04:30 Колорадо - Эдмонтон - 3:2 ОТ
05:00 Анахайм - Нэшвилл - 3:6

23 марта 2022, среда

02:00 Каролина - Тампа-Бэй
02:00 Вашингтон - Сент-Луис
02:00 Питтсбург - Коламбус
02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс
02:30 Детройт - Филадельфия
02:30 Айлендерс - Оттава
03:00 Виннипег - Вегас
03:30 Даллас - Эдмонтон
04:00 Калгари - Сан-Хосе
05:00 Аризона - Сиэтл
05:30 Лос-Анджелес - Нэшвилл

24 марта 2022, четверг

02:00 Торонто - Нью-Джерси
02:30 Баффало - Питтсбург
04:30 Колорадо - Ванкуверс
05:00 Анахайм - Чикаго

Время начала матчей НХЛ - московское.









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