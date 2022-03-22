НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 23 марта 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



22 марта 2022, вторник



02:00 Монреаль - Бостон - 2:3 ОТ

03:00 Миннесота - Вегас - 3:0

04:30 Колорадо - Эдмонтон - 3:2 ОТ

05:00 Анахайм - Нэшвилл - 3:6



23 марта 2022, среда



02:00 Каролина - Тампа-Бэй

02:00 Вашингтон - Сент-Луис

02:00 Питтсбург - Коламбус

02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс

02:30 Детройт - Филадельфия

02:30 Айлендерс - Оттава

03:00 Виннипег - Вегас

03:30 Даллас - Эдмонтон

04:00 Калгари - Сан-Хосе

05:00 Аризона - Сиэтл

05:30 Лос-Анджелес - Нэшвилл



24 марта 2022, четверг



02:00 Торонто - Нью-Джерси

02:30 Баффало - Питтсбург

04:30 Колорадо - Ванкуверс

05:00 Анахайм - Чикаго



Время начала матчей НХЛ - московское.