НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 1 апреля 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
31 марта 2022, четверг
02:00 Баффало - Виннипег - 2:3 Б
02:30 Детройт - Рейнджерс - 4:5 ОТ
04:30 Эдмонтон - Лос-Анджелес - 4:3 Б
05:00 Аризона - Сан-Хосе - 5:2
05:00 Ванкувер - Сент-Луис - 3:4
05:00 Сиэтл - Вегас - 0:3
1 апреля 2022, пятница
02:00 Бостон - Нью-Джерси
02:00 Флорида - Чикаго
02:00 Торонто - Виннипег
02:00 Каролина - Монреаль
02:00 Айлендерс - Коламбус
03:00 Миннесота - Питтсбург
04:00 Колорадо - Сан-Хосе
04:00 Калгари - Лос-Анджелес
05:00 Анахайм - Даллас
2 апреля 2022, суббота
02:00 Тампа-Бэй - Чикаго
02:00 Рейнджерс - Айлендерс
02:00 Баффало - Нэшвилл
02:30 Детройт - Оттава
04:00 Эдмонтон - Сент-Луис
05:00 Сиэтл - Вегас
05:30 Аризона - Анахайм
19:30 Нью-Джерси - Флорида
22:00 Колорадо - Питтсбург
Время начала матчей НХЛ - московское.