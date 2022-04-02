Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 2 апреля 2022 года


Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022

2 апреля 2022, суббота

02:00 Тампа-Бэй - Чикаго - 5:2
02:00 Рейнджерс - Айлендерс - 0:3
02:00 Баффало - Нэшвилл - 4:3
02:30 Детройт - Оттава - 2:5
04:00 Эдмонтон - Сент-Луис - 6:5 ОТ
05:00 Сиэтл - Вегас - 2:5
05:30 Аризона - Анахайм
19:30 Нью-Джерси - Флорида
22:00 Колорадо - Питтсбург

3 апреля 2022, воскресенье

02:00 Каролина - Миннесота
02:00 Бостон - Коламбус
02:00 Тампа-Бэй - Монреаль
02:00 Филадельфия - Торонто
02:00 Виннипег - Лос-Анджелес
05:00 Калгари - Сент-Луис
05:30 Сан-Хосе - Даллас
20:00 Баффало - Флорида
20:00 Оттава - Детройт
23:00 Нью-Джерси - Айлендерс

4 апреля 2022, понедельник

02:00 Вашингтон - Миннесота
02:00 Чикаго - Аризона
02:00 Рейнджерс - Филадельфия
02:00 Ванкувер - Вегас
03:00 Анахайм - Эдмонтон
04:00 Сиэтл - Даллас

Время начала матчей НХЛ - московское.









  • Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2014/15
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2012/13
  • Стали известны три варианта реорганизации дивизионов в НХЛ
  • Обладатели Кубка Стэнли
    •




    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022 на 1 апреля

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Евгений Малкин обошел Федорова и стал лидером по голевым передачам среди россиян в истории НХЛ

    Евгений Малкин, Питтсбург

    Сегодня, 30 марта 2022 года российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на единоличное первое место среди российских игроков в истории НХЛ по голевым передачам.









    Где находится Мариуполь на карте Украины. Карта Мариуполя, Азовсталь, промзона
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 2 апреля 2022 года
    Гороскоп на 3 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Какой праздник 3 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Самые смешные анекдоты дня - 2 апреля 2022 года
    2 апреля. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня
    2 апреля - знак зодиака
    Статистика коронавируса на 1 апреля 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших
    СКА - ЦСКА. 2 апреля 2022. Время начала и где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ
    Время начала матча «Локомотив» - «Спартак». 2 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru