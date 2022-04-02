НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 2 апреля 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



2 апреля 2022, суббота



02:00 Тампа-Бэй - Чикаго - 5:2

02:00 Рейнджерс - Айлендерс - 0:3

02:00 Баффало - Нэшвилл - 4:3

02:30 Детройт - Оттава - 2:5

04:00 Эдмонтон - Сент-Луис - 6:5 ОТ

05:00 Сиэтл - Вегас - 2:5

05:30 Аризона - Анахайм

19:30 Нью-Джерси - Флорида

22:00 Колорадо - Питтсбург



3 апреля 2022, воскресенье



02:00 Каролина - Миннесота

02:00 Бостон - Коламбус

02:00 Тампа-Бэй - Монреаль

02:00 Филадельфия - Торонто

02:00 Виннипег - Лос-Анджелес

05:00 Калгари - Сент-Луис

05:30 Сан-Хосе - Даллас

20:00 Баффало - Флорида

20:00 Оттава - Детройт

23:00 Нью-Джерси - Айлендерс



4 апреля 2022, понедельник



02:00 Вашингтон - Миннесота

02:00 Чикаго - Аризона

02:00 Рейнджерс - Филадельфия

02:00 Ванкувер - Вегас

03:00 Анахайм - Эдмонтон

04:00 Сиэтл - Даллас



Время начала матчей НХЛ - московское.