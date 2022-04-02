НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 2 апреля 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
2 апреля 2022, суббота
02:00 Тампа-Бэй - Чикаго - 5:2
02:00 Рейнджерс - Айлендерс - 0:3
02:00 Баффало - Нэшвилл - 4:3
02:30 Детройт - Оттава - 2:5
04:00 Эдмонтон - Сент-Луис - 6:5 ОТ
05:00 Сиэтл - Вегас - 2:5
05:30 Аризона - Анахайм
19:30 Нью-Джерси - Флорида
22:00 Колорадо - Питтсбург
3 апреля 2022, воскресенье
02:00 Каролина - Миннесота
02:00 Бостон - Коламбус
02:00 Тампа-Бэй - Монреаль
02:00 Филадельфия - Торонто
02:00 Виннипег - Лос-Анджелес
05:00 Калгари - Сент-Луис
05:30 Сан-Хосе - Даллас
20:00 Баффало - Флорида
20:00 Оттава - Детройт
23:00 Нью-Джерси - Айлендерс
4 апреля 2022, понедельник
02:00 Вашингтон - Миннесота
02:00 Чикаго - Аризона
02:00 Рейнджерс - Филадельфия
02:00 Ванкувер - Вегас
03:00 Анахайм - Эдмонтон
04:00 Сиэтл - Даллас
Время начала матчей НХЛ - московское.