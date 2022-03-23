НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 24 марта 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
23 марта 2022, среда
02:00 Каролина - Тампа-Бэй - 3:2
02:00 Вашингтон - Сент-Луис - 2:5
02:00 Питтсбург - Коламбус - 5:1
02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс - 7:4
02:30 Детройт - Филадельфия - 6:3
02:30 Айлендерс - Оттава - 3:0
03:00 Виннипег - Вегас - 4:0
03:30 Даллас - Эдмонтон - 5:3
04:00 Калгари - Сан-Хосе - 3:4
05:00 Аризона - Сиэтл - 2:4
05:30 Лос-Анджелес - Нэшвилл - 6:1
24 марта 2022, четверг
02:00 Торонто - Нью-Джерси
02:30 Баффало - Питтсбург
04:30 Колорадо - Ванкуверс
05:00 Анахайм - Чикаго
25 марта 2022, пятница
02:00 Бостон - Тампа-Бэй
02:00 Монреаль - Флорида
02:00 Каролина - Даллас
02:30 Айлендерс - Детройт
03:00 Виннипег - Оттаварз
03:00 Миннесота - Ванкувер
03:00 Сент-Луис - Филадельфия
04:00 Эдмонтон - Сан-Хосе
05:00 Вегас - Нэшвилл
05:00 Лос-Анджелес - Чикаго
Время начала матчей НХЛ - московское.