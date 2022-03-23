НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 24 марта 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



23 марта 2022, среда



02:00 Каролина - Тампа-Бэй - 3:2

02:00 Вашингтон - Сент-Луис - 2:5

02:00 Питтсбург - Коламбус - 5:1

02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс - 7:4

02:30 Детройт - Филадельфия - 6:3

02:30 Айлендерс - Оттава - 3:0

03:00 Виннипег - Вегас - 4:0

03:30 Даллас - Эдмонтон - 5:3

04:00 Калгари - Сан-Хосе - 3:4

05:00 Аризона - Сиэтл - 2:4

05:30 Лос-Анджелес - Нэшвилл - 6:1



24 марта 2022, четверг



02:00 Торонто - Нью-Джерси

02:30 Баффало - Питтсбург

04:30 Колорадо - Ванкуверс

05:00 Анахайм - Чикаго



25 марта 2022, пятница



02:00 Бостон - Тампа-Бэй

02:00 Монреаль - Флорида

02:00 Каролина - Даллас

02:30 Айлендерс - Детройт

03:00 Виннипег - Оттаварз

03:00 Миннесота - Ванкувер

03:00 Сент-Луис - Филадельфия

04:00 Эдмонтон - Сан-Хосе

05:00 Вегас - Нэшвилл

05:00 Лос-Анджелес - Чикаго



Время начала матчей НХЛ - московское.