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НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 25 марта 2022 года


Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022

24 марта 2022, четверг

02:00 Торонто - Нью-Джерси - 3:2
02:30 Баффало - Питтсбург - 4:3 Б
04:30 Колорадо - Ванкувер - 1:3
05:00 Анахайм - Чикаго - 2:4

25 марта 2022, пятница

02:00 Бостон - Тампа-Бэй
02:00 Монреаль - Флорида
02:00 Каролина - Даллас
02:30 Айлендерс - Детройт
03:00 Виннипег - Оттава
03:00 Миннесота - Ванкувер
03:00 Сент-Луис - Филадельфия
04:00 Эдмонтон - Сан-Хосе
05:00 Вегас - Нэшвилл
05:00 Лос-Анджелес - Чикаго

26 марта 2022, суббота

02:00 Баффало - Вашингтон
02:00 Рейнджерс - Питтсбург
03:00 Виннипег - Коламбус
04:00 Калгари - Аризона
04:00 Колорадо - Филадельфия
19:30 Бостон - Айлендерс
19:30 Детройт - Тампа-Бэй
22:00 Вегас - Чикаго

Время начала матчей НХЛ - московское.









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