НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 25 марта 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



24 марта 2022, четверг



02:00 Торонто - Нью-Джерси - 3:2

02:30 Баффало - Питтсбург - 4:3 Б

04:30 Колорадо - Ванкувер - 1:3

05:00 Анахайм - Чикаго - 2:4



25 марта 2022, пятница



02:00 Бостон - Тампа-Бэй

02:00 Монреаль - Флорида

02:00 Каролина - Даллас

02:30 Айлендерс - Детройт

03:00 Виннипег - Оттава

03:00 Миннесота - Ванкувер

03:00 Сент-Луис - Филадельфия

04:00 Эдмонтон - Сан-Хосе

05:00 Вегас - Нэшвилл

05:00 Лос-Анджелес - Чикаго



26 марта 2022, суббота



02:00 Баффало - Вашингтон

02:00 Рейнджерс - Питтсбург

03:00 Виннипег - Коламбус

04:00 Калгари - Аризона

04:00 Колорадо - Филадельфия

19:30 Бостон - Айлендерс

19:30 Детройт - Тампа-Бэй

22:00 Вегас - Чикаго



Время начала матчей НХЛ - московское.