НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 25 марта 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
24 марта 2022, четверг
02:00 Торонто - Нью-Джерси - 3:2
02:30 Баффало - Питтсбург - 4:3 Б
04:30 Колорадо - Ванкувер - 1:3
05:00 Анахайм - Чикаго - 2:4
25 марта 2022, пятница
02:00 Бостон - Тампа-Бэй
02:00 Монреаль - Флорида
02:00 Каролина - Даллас
02:30 Айлендерс - Детройт
03:00 Виннипег - Оттава
03:00 Миннесота - Ванкувер
03:00 Сент-Луис - Филадельфия
04:00 Эдмонтон - Сан-Хосе
05:00 Вегас - Нэшвилл
05:00 Лос-Анджелес - Чикаго
26 марта 2022, суббота
02:00 Баффало - Вашингтон
02:00 Рейнджерс - Питтсбург
03:00 Виннипег - Коламбус
04:00 Калгари - Аризона
04:00 Колорадо - Филадельфия
19:30 Бостон - Айлендерс
19:30 Детройт - Тампа-Бэй
22:00 Вегас - Чикаго
Время начала матчей НХЛ - московское.