НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 26 марта 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
26 марта 2022, суббота
02:00 Баффало - Вашингтон - 3:4 Б
02:00 Рейнджерс - Питтсбург - 5:1
03:00 Виннипег - Коламбус - 4:3 ОТ
04:00 Калгари - Аризона - 4:2
04:00 Колорадо - Филадельфия
19:30 Бостон - Айлендерс
19:30 Детройт - Тампа-Бэй
22:00 Вегас - Чикаго
27 марта 2022, воскресенье
02:00 Даллас - Ванкувер
02:00 Монреаль - Торонто
02:00 Вашингтон - Нью-Джерси
02:00 Оттава - Флорида
03:00 Миннесота - Коламбус
03:00 Сент-Луис - Каролина
05:00 Калгари - Эдмонтон
05:30 Лос-Анджелес - Сиэтл
05:30 Сан-Хосе - Анахайм
21:00 Айлендерс - Тампа-Бэй
28 марта 2022, понедельник
00:00 Питтсбург - Детройт
00:00 Рейнджерс - Баффало
01:00 Нэшвилл - Филадельфия
01:00 Миннесота - Колорадо
02:00 Нью-Джерси - Монреаль
02:00 Виннипег - Аризона
02:00 Торонто - Флорида
Время начала матчей НХЛ - московское.