НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 26 марта 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



26 марта 2022, суббота



02:00 Баффало - Вашингтон - 3:4 Б

02:00 Рейнджерс - Питтсбург - 5:1

03:00 Виннипег - Коламбус - 4:3 ОТ

04:00 Калгари - Аризона - 4:2

04:00 Колорадо - Филадельфия

19:30 Бостон - Айлендерс

19:30 Детройт - Тампа-Бэй

22:00 Вегас - Чикаго



27 марта 2022, воскресенье



02:00 Даллас - Ванкувер

02:00 Монреаль - Торонто

02:00 Вашингтон - Нью-Джерси

02:00 Оттава - Флорида

03:00 Миннесота - Коламбус

03:00 Сент-Луис - Каролина

05:00 Калгари - Эдмонтон

05:30 Лос-Анджелес - Сиэтл

05:30 Сан-Хосе - Анахайм

21:00 Айлендерс - Тампа-Бэй



28 марта 2022, понедельник



00:00 Питтсбург - Детройт

00:00 Рейнджерс - Баффало

01:00 Нэшвилл - Филадельфия

01:00 Миннесота - Колорадо

02:00 Нью-Джерси - Монреаль

02:00 Виннипег - Аризона

02:00 Торонто - Флорида



Время начала матчей НХЛ - московское.