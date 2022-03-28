НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 29 марта 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



28 марта 2022, понедельник



00:00 Питтсбург - Детройт - 11:2

00:00 Рейнджерс - Баффало - 5:4 ОТ

01:00 Нэшвилл - Филадельфия - 5:4

01:00 Миннесота - Колорадо - 3:2 ОТ

02:00 Нью-Джерси - Монреаль - 3:2 Б

02:00 Виннипег - Аризона - 2:1 ОТ

02:00 Торонто - Флорида - 5:2



29 марта 2022, вторник



02:00 Вашингтон - Каролина

02:30 Сент-Луис - Ванкувер

03:30 Чикагос - Баффало

04:30 Эдмонтон - Аризона

05:30 Лос-Анджелес - Сиэтл



30 марта 2022, среда



02:00 Флорида - Монреаль

02:00 Питтсбург - Рейнджерс

02:00 Коламбус - Айлендерс

02:00 Бостон - Торонто

02:00 Тампа-Бэй - Каролина

03:00 Нэшвилл - Оттава

03:00 Миннесота - Филадельфия

04:00 Калгари - Колорадо

05:00 Анахайм - Даллас



Время начала матчей НХЛ - московское.