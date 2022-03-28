НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 29 марта 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
28 марта 2022, понедельник
00:00 Питтсбург - Детройт - 11:2
00:00 Рейнджерс - Баффало - 5:4 ОТ
01:00 Нэшвилл - Филадельфия - 5:4
01:00 Миннесота - Колорадо - 3:2 ОТ
02:00 Нью-Джерси - Монреаль - 3:2 Б
02:00 Виннипег - Аризона - 2:1 ОТ
02:00 Торонто - Флорида - 5:2
29 марта 2022, вторник
02:00 Вашингтон - Каролина
02:30 Сент-Луис - Ванкувер
03:30 Чикагос - Баффало
04:30 Эдмонтон - Аризона
05:30 Лос-Анджелес - Сиэтл
30 марта 2022, среда
02:00 Флорида - Монреаль
02:00 Питтсбург - Рейнджерс
02:00 Коламбус - Айлендерс
02:00 Бостон - Торонто
02:00 Тампа-Бэй - Каролина
03:00 Нэшвилл - Оттава
03:00 Миннесота - Филадельфия
04:00 Калгари - Колорадо
05:00 Анахайм - Даллас
Время начала матчей НХЛ - московское.