НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 30 марта 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



30 марта 2022, среда



02:00 Флорида - Монреаль - 7:4

02:00 Питтсбург - Рейнджерс - 2:3

02:00 Коламбус - Айлендерс - 3:4

02:00 Бостон - Торонто - 4:6

02:00 Тампа-Бэй - Каролина - 4:3 ОТ

03:00 Нэшвилл - Оттава - 4:1

03:00 Миннесота - Филадельфия - 4:1

04:00 Калгари - Колорадо - 1:2

05:00 Анахайм - Даллас - 2:3



31 марта, четверг



02:00 Баффало - Виннипег

02:30 Детройт - Рейнджерс

04:30 Эдмонтон - Лос-Анджелес

05:00 Аризона - Сан-Хосе

05:00 Ванкувер - Сент-Луис

05:00 Сиэтл - Вегас



1 апреля, пятница



02:00 Бостон - Нью-Джерси

02:00 Флорида - Чикаго

02:00 Торонто - Виннипег

02:00 Каролина - Монреаль

02:00 Айлендерс - Коламбус

03:00 Миннесота - Питтсбург

04:00 Колорадо - Сан-Хосе

04:00 Калгари - Лос-Анджелес

05:00 Анахайм - Даллас



Время начала матчей НХЛ - московское.