НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 30 марта 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
30 марта 2022, среда
02:00 Флорида - Монреаль - 7:4
02:00 Питтсбург - Рейнджерс - 2:3
02:00 Коламбус - Айлендерс - 3:4
02:00 Бостон - Торонто - 4:6
02:00 Тампа-Бэй - Каролина - 4:3 ОТ
03:00 Нэшвилл - Оттава - 4:1
03:00 Миннесота - Филадельфия - 4:1
04:00 Калгари - Колорадо - 1:2
05:00 Анахайм - Даллас - 2:3
31 марта, четверг
02:00 Баффало - Виннипег
02:30 Детройт - Рейнджерс
04:30 Эдмонтон - Лос-Анджелес
05:00 Аризона - Сан-Хосе
05:00 Ванкувер - Сент-Луис
05:00 Сиэтл - Вегас
1 апреля, пятница
02:00 Бостон - Нью-Джерси
02:00 Флорида - Чикаго
02:00 Торонто - Виннипег
02:00 Каролина - Монреаль
02:00 Айлендерс - Коламбус
03:00 Миннесота - Питтсбург
04:00 Колорадо - Сан-Хосе
04:00 Калгари - Лос-Анджелес
05:00 Анахайм - Даллас
Время начала матчей НХЛ - московское.