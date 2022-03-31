НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 31 марта 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



31 марта 2022, четверг



02:00 Баффало - Виннипег - 2:3 Б

02:30 Детройт - Рейнджерс - 4:5 ОТ

04:30 Эдмонтон - Лос-Анджелес

05:00 Аризона - Сан-Хосе

05:00 Ванкувер - Сент-Луис

05:00 Сиэтл - Вегас



1 апреля 2022, пятница



02:00 Бостон - Нью-Джерси

02:00 Флорида - Чикаго

02:00 Торонто - Виннипег

02:00 Каролина - Монреаль

02:00 Айлендерс - Коламбус

03:00 Миннесота - Питтсбург

04:00 Колорадо - Сан-Хосе

04:00 Калгари - Лос-Анджелес

05:00 Анахайм - Даллас



2 апреля 2022, суббота



02:00 Тампа-Бэй - Чикаго

02:00 Рейнджерс - Айлендерс

02:00 Баффало - Нэшвилл

02:30 Детройт - Оттава

04:00 Эдмонтон - Сент-Луис

05:00 Сиэтл - Вегас

05:30 Аризона - Анахайм

19:30 Нью-Джерси - Флорида

22:00 Колорадо - Питтсбург



Время начала матчей НХЛ - московское.