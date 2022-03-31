Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 31 марта 2022 года


Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022

31 марта 2022, четверг

02:00 Баффало - Виннипег - 2:3 Б
02:30 Детройт - Рейнджерс - 4:5 ОТ
04:30 Эдмонтон - Лос-Анджелес
05:00 Аризона - Сан-Хосе
05:00 Ванкувер - Сент-Луис
05:00 Сиэтл - Вегас

1 апреля 2022, пятница

02:00 Бостон - Нью-Джерси
02:00 Флорида - Чикаго
02:00 Торонто - Виннипег
02:00 Каролина - Монреаль
02:00 Айлендерс - Коламбус
03:00 Миннесота - Питтсбург
04:00 Колорадо - Сан-Хосе
04:00 Калгари - Лос-Анджелес
05:00 Анахайм - Даллас

2 апреля 2022, суббота

02:00 Тампа-Бэй - Чикаго
02:00 Рейнджерс - Айлендерс
02:00 Баффало - Нэшвилл
02:30 Детройт - Оттава
04:00 Эдмонтон - Сент-Луис
05:00 Сиэтл - Вегас
05:30 Аризона - Анахайм
19:30 Нью-Джерси - Флорида
22:00 Колорадо - Питтсбург

Время начала матчей НХЛ - московское.









  • Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2014/15
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2013/14
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2012/13
  • Стали известны три варианта реорганизации дивизионов в НХЛ
    •




    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Евгений Малкин обошел Федорова и стал лидером по голевым передачам среди россиян в истории НХЛ

    Евгений Малкин, Питтсбург

    Сегодня, 30 марта 2022 года российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на единоличное первое место среди российских игроков в истории НХЛ по голевым передачам.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».









    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 31 марта 2022 года
    31 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня
    Абхазия на карте мира. Карта Абхазии
    Сколько лет Путину, когда родился, когда стал президентом России
    Когда родился Байден, сколько лет Байдену, когда стал президентом США
    Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени - 31 марта 2022
    Южная Осетия на карте мира. Карта Южной Осетии
    «Металлург» - «Авангард». 1/4 финала. Результаты всех матчей серии плей-офф КХЛ 2022
    Самые смешные анекдоты дня - 30 марта 2022 года
    Какие бренды уходят из России. Список компаний, покинувших Россию на 30 марта 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru