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НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 4 апреля 2022 года


Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022

4 апреля 2022, понедельник

02:00 Вашингтон - Миннесота - 1:5 
02:00 Чикаго - Аризона - 2:3 ОТ 
02:00 Рейнджерс - Филадельфия - 3:4 Б 
02:00 Ванкувер - Вегас - 2:3 ОТ 
03:00 Анахайм - Эдмонтон - 1:6 
04:00 Сиэтл - Даллас - 4:1 

5 апреля 2022, вторник

02:00 Коламбус - Бостон
02:30 Тампа-Бэй - Торонто
03:00 Сент-Луис - Аризона
05:30 Лос-Анджелес - Калгари

6 апреля 2022, среда

02:00 Филадельфия - Коламбус
02:00 Баффало - Каролина
02:00 Монреаль - Оттава
02:00 Питтсбург - Колорадо
02:00 Флорида - Торонто
02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс
02:30 Детройт - Бостон
03:00 Нэшвилл - Миннесота
03:30 Даллас - Айлендерс
05:30 Сан-Хосе - Эдмонтон

Время начала матчей НХЛ - московское.









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