НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 5 апреля 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



4 апреля 2022, понедельник



02:00 Вашингтон - Миннесота - 1:5

02:00 Чикаго - Аризона - 2:3 ОТ

02:00 Рейнджерс - Филадельфия - 3:4 Б

02:00 Ванкувер - Вегас - 2:3 ОТ

03:00 Анахайм - Эдмонтон - 1:6

04:00 Сиэтл - Даллас - 4:1



5 апреля 2022, вторник



02:00 Коламбус - Бостон - 2:3 ОТ

02:30 Тампа-Бэй - Торонто - 2:6

03:00 Сент-Луис - Аризона - 5:1

05:30 Лос-Анджелес - Калгари - 2:3



6 апреля 2022, среда



02:00 Филадельфия - Коламбус

02:00 Баффало - Каролина

02:00 Монреаль - Оттава

02:00 Питтсбург - Колорадо

02:00 Флорида - Торонто

02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс

02:30 Детройт - Бостон

03:00 Нэшвилл - Миннесота

03:30 Даллас - Айлендерс

05:30 Сан-Хосе - Эдмонтон



Время начала матчей НХЛ - московское.