НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 5 апреля 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
4 апреля 2022, понедельник
02:00 Вашингтон - Миннесота - 1:5
02:00 Чикаго - Аризона - 2:3 ОТ
02:00 Рейнджерс - Филадельфия - 3:4 Б
02:00 Ванкувер - Вегас - 2:3 ОТ
03:00 Анахайм - Эдмонтон - 1:6
04:00 Сиэтл - Даллас - 4:1
5 апреля 2022, вторник
02:00 Коламбус - Бостон - 2:3 ОТ
02:30 Тампа-Бэй - Торонто - 2:6
03:00 Сент-Луис - Аризона - 5:1
05:30 Лос-Анджелес - Калгари - 2:3
6 апреля 2022, среда
02:00 Филадельфия - Коламбус
02:00 Баффало - Каролина
02:00 Монреаль - Оттава
02:00 Питтсбург - Колорадо
02:00 Флорида - Торонто
02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс
02:30 Детройт - Бостон
03:00 Нэшвилл - Миннесота
03:30 Даллас - Айлендерс
05:30 Сан-Хосе - Эдмонтон
Время начала матчей НХЛ - московское.