НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 6 апреля 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



6 апреля 2022, среда



02:00 Филадельфия - Коламбус

02:00 Баффало - Каролина

02:00 Монреаль - Оттава

02:00 Питтсбург - Колорадо

02:00 Флорида - Торонто

02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс

02:30 Детройт - Бостон

03:00 Нэшвилл - Миннесота

03:30 Даллас - Айлендерс

05:30 Сан-Хосе - Эдмонтон



7 апреля 2022, четверг



02:30 Вашингтон - Тампа-Бэй

02:30 Виннипег - Детройт

03:00 Сент-Луис - Сиэтл

05:00 Вегас - Ванкувер

05:00 Анахайм - Калгари



8 апреля 2022, пятница



02:00 Оттава - Нэшвилл

02:00 Нью-Джерси - Монреаль

02:00 Рейнджерс - Питтсбург

02:00 Коламбус - Филадельфия

02:30 Каролина - Баффало

03:30 Чикаго - Сиэтл

03:30 Даллас - Торонто

05:00 Аризона - Ванкувер

05:30 Сан-Хосе - Калгари

05:30 Лос-Анджелес - Эдмонтон



Время начала матчей НХЛ - московское.