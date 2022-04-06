НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 6 апреля 2022 года

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
6 апреля 2022, среда
02:00 Филадельфия - Коламбус
02:00 Баффало - Каролина
02:00 Монреаль - Оттава
02:00 Питтсбург - Колорадо
02:00 Флорида - Торонто
02:00 Нью-Джерси - Рейнджерс
02:30 Детройт - Бостон
03:00 Нэшвилл - Миннесота
03:30 Даллас - Айлендерс
05:30 Сан-Хосе - Эдмонтон
7 апреля 2022, четверг
02:30 Вашингтон - Тампа-Бэй
02:30 Виннипег - Детройт
03:00 Сент-Луис - Сиэтл
05:00 Вегас - Ванкувер
05:00 Анахайм - Калгари
8 апреля 2022, пятница
02:00 Оттава - Нэшвилл
02:00 Нью-Джерси - Монреаль
02:00 Рейнджерс - Питтсбург
02:00 Коламбус - Филадельфия
02:30 Каролина - Баффало
03:30 Чикаго - Сиэтл
03:30 Даллас - Торонто
05:00 Аризона - Ванкувер
05:30 Сан-Хосе - Калгари
05:30 Лос-Анджелес - Эдмонтон
Время начала матчей НХЛ - московское.