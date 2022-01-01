Какой праздник 24 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 24 марта 2022 года отмечается 8 праздников.
Какой праздник отмечают 24 марта
- Всемирный день борьбы против туберкулеза
В этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох открыл возбудитель туберкулеза. Отмечается по инициативе
ВОЗ с 1993 года.
- День фтизиатра
Профессиональный праздник отмечают врачи - фтизиатры. Фтизиатр - врач, который занимается выявлением, лечением и
профилактикой туберкулеза.
- Международный день борьбы с депрессией
По подсчетам медиков заболеванием страдает более 350 млн. человек в мире.
- День рождения куриного окорочка
В 1990 году Горбачев и Буш-старший подписали соглашение о поставке партии куриных ножек в СССР. 24 марта «ножки
Буша» прошли таможенный контроль.
- День штурманской службы Военно-воздушных сил РФ
Профессиональный праздник российских военнослужащих, чья деятельность напрямую связана с прокладкой курсов кораблей,
судов и авиации ВМФ. Отмечается с 2000 года.
Какой церковный праздник отмечают 24 марта
- 18-й день Великого Поста.
- Преподобного Софрония Печерского, затворника
Ежедневно прочитывал Псалтирь в Киево-Печерском монастыре в Феодосиевых пещерах в XIII веке.
- Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского
Софрония прозвали Премудрым за любовь к философии.
- Перенесение мощей мученика Епимаха Нового
Его усекли мечом после пыток за открытое исповедание христианской веры в Александрии.
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