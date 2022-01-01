Какой праздник 24 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 24 марта 2022 года отмечается 8 праздников.



Какой праздник отмечают 24 марта



- Всемирный день борьбы против туберкулеза

В этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох открыл возбудитель туберкулеза. Отмечается по инициативе

ВОЗ с 1993 года.



- День фтизиатра

Профессиональный праздник отмечают врачи - фтизиатры. Фтизиатр - врач, который занимается выявлением, лечением и

профилактикой туберкулеза.



- Международный день борьбы с депрессией

По подсчетам медиков заболеванием страдает более 350 млн. человек в мире.



- День рождения куриного окорочка

В 1990 году Горбачев и Буш-старший подписали соглашение о поставке партии куриных ножек в СССР. 24 марта «ножки

Буша» прошли таможенный контроль.



- День штурманской службы Военно-воздушных сил РФ

Профессиональный праздник российских военнослужащих, чья деятельность напрямую связана с прокладкой курсов кораблей,

судов и авиации ВМФ. Отмечается с 2000 года.



Какой церковный праздник отмечают 24 марта



- 18-й день Великого Поста.



- Преподобного Софрония Печерского, затворника

Ежедневно прочитывал Псалтирь в Киево-Печерском монастыре в Феодосиевых пещерах в XIII веке.



- Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского

Софрония прозвали Премудрым за любовь к философии.



- Перенесение мощей мученика Епимаха Нового

Его усекли мечом после пыток за открытое исповедание христианской веры в Александрии.



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