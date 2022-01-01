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Какой праздник 24 марта 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 24 марта 2022 года отмечается 8 праздников.

Какой праздник отмечают 24 марта

- Всемирный день борьбы против туберкулеза
В этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох открыл возбудитель туберкулеза. Отмечается по инициативе 
ВОЗ с 1993 года.

- День фтизиатра
Профессиональный праздник отмечают врачи - фтизиатры. Фтизиатр - врач, который занимается выявлением, лечением и 
профилактикой туберкулеза.

- Международный день борьбы с депрессией
По подсчетам медиков заболеванием страдает более 350 млн. человек в мире.

- День рождения куриного окорочка
В 1990 году Горбачев и Буш-старший подписали соглашение о поставке партии куриных ножек в СССР. 24 марта «ножки 
Буша» прошли таможенный контроль.

- День штурманской службы Военно-воздушных сил РФ
Профессиональный праздник российских военнослужащих, чья деятельность напрямую связана с прокладкой курсов кораблей, 
судов и авиации ВМФ. Отмечается с 2000 года.

Какой церковный праздник отмечают 24 марта

- 18-й день Великого Поста.

- Преподобного Софрония Печерского, затворника
Ежедневно прочитывал Псалтирь в Киево-Печерском монастыре в Феодосиевых пещерах в XIII веке.

- Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского
Софрония прозвали Премудрым за любовь к философии.

- Перенесение мощей мученика Епимаха Нового
Его усекли мечом после пыток за открытое исповедание христианской веры в Александрии.









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