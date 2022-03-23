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23 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна


Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.

Сегодня - среда, 23 марта 2022 года (23.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 283 дня.

Дней до майских праздников - 37 дней.

Дней до Пасхи - 31 день.

Долгота дня (широта Москвы) - 12 ч 23 мин.

Восход Солнца - 06:23, закат - 18:46.

Фаза Луны - убывающая Луна.

Какой сегодня знак зодиака - Овен.

Праздники дня - Всемирный день метеорологии.

У православных сегодня 17-й день Великого Поста.









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