23 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, какая луна

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - среда, 23 марта 2022 года (23.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 283 дня.



Дней до майских праздников - 37 дней.



Дней до Пасхи - 31 день.



Долгота дня (широта Москвы) - 12 ч 23 мин.



Восход Солнца - 06:23, закат - 18:46.



Фаза Луны - убывающая Луна.



Какой сегодня знак зодиака - Овен.



Праздники дня - Всемирный день метеорологии.



У православных сегодня 17-й день Великого Поста.