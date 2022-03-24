24 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - четверг, 24 марта 2022 года (24.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 282 дня.



Дней до майских праздников - 36 дней.



Дней до Пасхи - 30 дней.



Долгота дня (широта Москвы) - 12 ч 27 мин.



Восход Солнца - 06:21, закат - 18:48.



Фаза Луны - убывающая Луна.



Какой сегодня знак зодиака - Овен.



Праздники дня - Всемирный день борьбы против туберкулеза.



У православных сегодня 18-й день Великого Поста.