28 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - понедельник, 28 марта 2022 года (28.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 278 дней.



Дней до майских праздников - 32 дня.



Дней до Пасхи - 26 дней.



Долгота дня (широта Москвы) - 12 ч 46 мин.



Восход Солнца - 06:10, закат - 18:56.



Фаза Луны - убывающая Луна.



Какой сегодня знак зодиака - Овен.



Праздники дня - Всемирный день историка.



У православных сегодня 22-й день Великого Поста.