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28 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи


Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.

Сегодня - понедельник, 28 марта 2022 года (28.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 278 дней.

Дней до майских праздников - 32 дня.

Дней до Пасхи - 26 дней.

Долгота дня (широта Москвы) - 12 ч 46 мин.

Восход Солнца - 06:10, закат - 18:56.

Фаза Луны - убывающая Луна.

Какой сегодня знак зодиака - Овен.

Праздники дня - Всемирный день историка.

У православных сегодня 22-й день Великого Поста.









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