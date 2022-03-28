28 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.
Сегодня - понедельник, 28 марта 2022 года (28.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 278 дней.
Дней до майских праздников - 32 дня.
Дней до Пасхи - 26 дней.
Долгота дня (широта Москвы) - 12 ч 46 мин.
Восход Солнца - 06:10, закат - 18:56.
Фаза Луны - убывающая Луна.
Какой сегодня знак зодиака - Овен.
Праздники дня - Всемирный день историка.
У православных сегодня 22-й день Великого Поста.