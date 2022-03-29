29 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - вторник, 29 марта 2022 года (29.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 277 дней.



Дней до майских праздников - 31 день.



Дней до Пасхи - 25 дней.



Долгота дня (широта Москвы) - 12 ч 50 мин.



Восход Солнца - 06:08, закат - 18:58.



Фаза Луны - убывающая Луна.



Какой сегодня знак зодиака - Овен.



Праздники дня - День фортепиано.



У православных сегодня 23-й день Великого Поста.