31 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.
Сегодня - четверг, 31 марта 2022 года (31.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 275 дней.
Дней до майских праздников - 29 дней.
Дней до Пасхи - 23 дня.
Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 00 мин.
Восход Солнца - 06:02, закат - 19:02.
Фаза Луны - убывающая Луна.
Какой сегодня знак зодиака - Овен.
Праздники дня - Международный день резервного копирования.
У православных сегодня 25-й день Великого Поста.