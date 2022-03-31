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31 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня


Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.

Сегодня - четверг, 31 марта 2022 года (31.03.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 275 дней.

Дней до майских праздников - 29 дней.

Дней до Пасхи - 23 дня.

Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 00 мин.

Восход Солнца - 06:02, закат - 19:02.

Фаза Луны - убывающая Луна.

Какой сегодня знак зодиака - Овен.

Праздники дня - Международный день резервного копирования.

У православных сегодня 25-й день Великого Поста.









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