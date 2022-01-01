Расписание трансляций Кубка Первого канала по фигурному катанию 2022. Где смотреть в прямом эфире

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет с 25 по 27 марта 2022 года в Саранске. В соревновании примут участие две команды - Красная машина и Время Первых.
В первый день турнира пройдет прыжковый фестиваль, который будет состоять из следующих дисциплин: сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из 5 прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты.
Расписание трансляций Кубка Первого канала по фигурному катанию 2022
25 марта, пятница
Прыжковый фестиваль (Первый канала, 23:35)
26 марта, суббота
17:45 Короткая программа (Первый канал)
27 марта, воскресенье
17:15 Произвольная программа (Первый канал)
Времяначала соревнований - московское.
Какие фигуристы примут участие в турнире
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Парное катание: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Танцевальные пары: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.