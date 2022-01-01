Гороскоп на 24 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...

Гороскоп на 24 марта 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 24 марта 2022 года



Овен



На работе всё будет получаться – вы выполните все задачи быстро и будете выбирать только верные варианты. Меньше

эмоций выливайте на близких, чтобы сохранить мир в доме.



Телец



Держитесь подальше от желания взяться за все подряд. Вы не всесильны и некоторые дела вам явно не поддадутся. Самое

время порадовать себя покупками – вы их действительно заслужили.



Близнецы



Хороший день, чтобы встретить свою вторую половинку. Чаще знакомьтесь – вы обязательно найдете подходящего человека.

Внутренний голос сегодня поможет сделать правильное решение.



Рак



Сегодня будет много работы, но это поможет вам замахнуться на повышение – начальство обязательно отметит ваше

трудолюбие и серьезное отношение к делу. Избегайте стрессовых ситуаций и чаще гуляйте на свежем воздухе.



Лев



Начните этот день с приятных покупок. Именно это поднимет вам настроение и поможет работать до самого позднего

вечера.



Дева



В этот день самое время отдохнуть и сделать себе приятное – купите себе что-то новое или вкусное. Полезно в этот

день прислушиваться к советам близких.



Весы



Сегодня вы справляетесь со всеми задачами и принимаете верные решения. Но обращайте внимание на детали – одна мелкая

ошибка может порушить все ваши планы.



Скорпион



Постарайтесь советовать только то, во что вы действительно верите. Не опирайтесь на чувства и эмоции, лучше

вспомните былой опыт – он поможет.



Козерог



Сегодня присматривайтесь к словам и действиям других людей – возможно, кто-то хочет навешать лапшу на ваши уши.



Стрелец



Перемены в этот день не заставят себя долго ждать – на работе вам могут предложить повышение, а на любовном фронте

вас ждут приятные сюрпризы.



Водолей



Сегодня занимайтесь только тем, что выходит лучше всего, а от всего нового держитесь подальше – так вы сможете

избежать многих проблем.



Рыбы



В личной жизни не все спокойно – возможно, вас захотят контролировать или вы сами будете следить за каждым движением

партнера. Попробуйте расслабиться – ничего плохого не предвидится.



















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