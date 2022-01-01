Какой праздник 25 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 25 марта 2022 года отмечается 10 праздников.
Какой праздник отмечают 25 марта
- День работника культуры России
Профессиональный праздник людей творческих профессий и деятелей искусства.
- День рождения почтовой открытки
25 марта 1872 года первая почтовая открытка начала официальное хождение.
- Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
Отмечается по инициативе ООН с 2008 года.
- Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести
Отмечается в день похищения бывшего журналиста Алека Коллетта, который работал на Ближневосточное агентство ООН.
- Международный день нерожденного ребенка
Был учрежден папой Иоанном Павлом II как день оппозиции абортам.
Какой церковный праздник отмечают 25 марта
- 19-й день Великого Поста.
- Феофанов день
День памяти Преподобного Феофана Исповедника, Сигрианского. В этот день принято выходить на рассвете на улицу и встречать весну. День проводят в подготовке к посевным работам.
- Благовещение Пресвятой Богородицы
Католики отмечают праздник по григорианскому календарю 25 марта. В этот день Архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил о грядущем рождении Иисуса Христа.
- Преподобного Симеона Нового Богослова, игумена
День памяти монаха, богослова, сочинителя «Гимнов» Симеона Нового Богослова.
Святителя Григория Двоеслова, папы Римского
Прозвище Двоеслов означает «ведущий диалог, собеседник».