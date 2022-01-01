Какой праздник 25 марта 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 25 марта 2022 года отмечается 10 праздников.



Какой праздник отмечают 25 марта



- День работника культуры России

Профессиональный праздник людей творческих профессий и деятелей искусства.



- День рождения почтовой открытки

25 марта 1872 года первая почтовая открытка начала официальное хождение.



- Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

Отмечается по инициативе ООН с 2008 года.



- Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести

Отмечается в день похищения бывшего журналиста Алека Коллетта, который работал на Ближневосточное агентство ООН.



- Международный день нерожденного ребенка

Был учрежден папой Иоанном Павлом II как день оппозиции абортам.



Какой церковный праздник отмечают 25 марта



- 19-й день Великого Поста.



- Феофанов день

День памяти Преподобного Феофана Исповедника, Сигрианского. В этот день принято выходить на рассвете на улицу и встречать весну. День проводят в подготовке к посевным работам.



- Благовещение Пресвятой Богородицы

Католики отмечают праздник по григорианскому календарю 25 марта. В этот день Архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил о грядущем рождении Иисуса Христа.



- Преподобного Симеона Нового Богослова, игумена

День памяти монаха, богослова, сочинителя «Гимнов» Симеона Нового Богослова.



Святителя Григория Двоеслова, папы Римского

Прозвище Двоеслов означает «ведущий диалог, собеседник».



















Какой праздник 21 марта 2022 года. Какой церковный праздник Какой праздник 20 марта 2022 года. Какой церковный праздник Какой праздник 19 марта 2022 года. Какой церковный праздник Какой праздник 16 марта 2022 года. Какой церковный праздник Какой праздник 14 марта 2022 года. Какой церковный праздник



