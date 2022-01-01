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Где находится Харьков (Изюм) на карте Украины, карта Харькова


Харьков на карте Украины

Харьковскя область, Изюм

Изюм

Карта Харькова

Карта Харькова

Харьков - второй по численности населения город Украины.

Краткая справка

Основан: в 1654 году указом русского царя Алексея Михайловича.

Население: 1 443 тыс. человек.

Расстояние до Киева по трассе - 409 км.

Главные спортивные объекты Харькова

Городской спортивный комплекс «Металлист» на 40 000 зрителей. Домашняя арена футбольных клубов «Металлист 1925» (Премьер-лига) и «Металлист» (Первая лига).

Стадион «Динамо» на 8 000 зрителей.

«Харьковский Дворец спорта» на 3 500 зрителей.

Дворец спорта «Локомотив» на 2 190 мест. Домашняя арена баскетбольного клуба «Харьковские Соколы».

Харьковский беговой ипподром. Основан в 1948 году. Старейший ипподром на территории Украины.









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