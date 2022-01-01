Где находится Харьков (Изюм) на карте Украины, карта Харькова

Харьковскя область, Изюм
Карта Харькова
Харьков - второй по численности населения город Украины.
Краткая справка
Основан: в 1654 году указом русского царя Алексея Михайловича.
Население: 1 443 тыс. человек.
Расстояние до Киева по трассе - 409 км.
Главные спортивные объекты Харькова
Городской спортивный комплекс «Металлист» на 40 000 зрителей. Домашняя арена футбольных клубов «Металлист 1925» (Премьер-лига) и «Металлист» (Первая лига).
Стадион «Динамо» на 8 000 зрителей.
«Харьковский Дворец спорта» на 3 500 зрителей.
Дворец спорта «Локомотив» на 2 190 мест. Домашняя арена баскетбольного клуба «Харьковские Соколы».
Харьковский беговой ипподром. Основан в 1948 году. Старейший ипподром на территории Украины.