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Какой церковный праздник 26 марта 2022 года. Какой сегодня праздник


В России и мире 26 марта 2022 года отмечается 8 праздников.

Какой праздник отмечают 26 марта

- Час Земли
Международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы. Проводится в предпоследнюю или последнюю субботу марта. Акция начнется в 20:30. Стать участником может каждый — необходимо выключить электричество в своем доме на один час.

- День больных эпилепсией (Фиолетовый день)
Основательницей сталав 2008 году девятилетняя Кэссиди Меган из Шотландии.

День шпината
Призван обратить внимание на пользу и ценность этого уникального овоща.

- День нуги

- День отправки весточки весне на воздушном шарике

Какой церковный праздник отмечают 26 марта

- 20-й день Великого Поста.

- Никифоров день
Перенесение мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского из Проконниса в Константинополь.

Что нельзя делать в этот день: ходить в лес, рубить деревья, печь пирожки с картошкой, нельзя держать пол грязным, не брать сегодня в руки острые и режущие предметы.

Что можно делать в этот день: сходить на рыбалку, помыться в бане.

- Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы.









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