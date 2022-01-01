Какой церковный праздник 26 марта 2022 года. Какой сегодня праздник

В России и мире 26 марта 2022 года отмечается 8 праздников.



Какой праздник отмечают 26 марта



- Час Земли

Международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы. Проводится в предпоследнюю или последнюю субботу марта. Акция начнется в 20:30. Стать участником может каждый — необходимо выключить электричество в своем доме на один час.



- День больных эпилепсией (Фиолетовый день)

Основательницей сталав 2008 году девятилетняя Кэссиди Меган из Шотландии.



День шпината

Призван обратить внимание на пользу и ценность этого уникального овоща.



- День нуги



- День отправки весточки весне на воздушном шарике



Какой церковный праздник отмечают 26 марта



- 20-й день Великого Поста.



- Никифоров день

Перенесение мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского из Проконниса в Константинополь.



Что нельзя делать в этот день: ходить в лес, рубить деревья, печь пирожки с картошкой, нельзя держать пол грязным, не брать сегодня в руки острые и режущие предметы.



Что можно делать в этот день: сходить на рыбалку, помыться в бане.



- Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы.