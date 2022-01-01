Какой праздник 26 марта 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 26 марта 2022 года отмечается 8 праздников.
Какой праздник отмечают 26 марта
- Час Земли
Международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы. Проводится в предпоследнюю или последнюю субботу марта. Акция начнется в 20:30. Стать участником может каждый — необходимо выключить электричество в своем доме на один час.
- День больных эпилепсией (Фиолетовый день)
Основательницей сталав 2008 году девятилетняя Кэссиди Меган из Шотландии.
День шпината
Призван обратить внимание на пользу и ценность этого уникального овоща.
- День нуги
- День отправки весточки весне на воздушном шарике
Какой церковный праздник отмечают 26 марта
- 20-й день Великого Поста.
- Никифоров день
Перенесение мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского из Проконниса в Константинополь.
Что нельзя делать в этот день: ходить в лес, рубить деревья, печь пирожки с картошкой, нельзя держать пол грязным, не брать сегодня в руки острые и режущие предметы.
Что можно делать в этот день: сходить на рыбалку, помыться в бане.
- Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы.
Какой праздник 25 марта | Какой праздник 27 марта